Nel corso della Bobo TV, Daniele Adani si è espresso così sul futuro di Massimiliano Allegri alla Juve.

ADANI – «Calvo dice che la conferma di Allegri è un’ovvietà e che la Juve non è nemmeno a metà del progetto. Lui parla di conti, non è uomo di calcio, ma la responsabilità del campo è tutta su Allegri. Per molti tifosi, invece, che guardano le partite, la Juve deve cambiare».

The post Adani: «Conferma Allegri un’ovvietà? Calvo pensa ai conti, ma i tifosi…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG