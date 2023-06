Adani consiglia Allegri: «Il tanto amore per la Juve si dimostra facendo un passo indietro». Le parole sul futuro dell’allenatore

Alla Bobo TV, Daniele Adani ha detto la sua sulla stagione della Juve di Allegri.

ADANI – «Io del gioco di Allegri ne parlavo 5 anni fa, quindi oggi parlo di risultati. Pirlo: punti 78, Allegri 70 l’anno scorso, 72 quest’anno. Pirlo fa meglio in Expected gol, occasioni create, tocchi nella metà campo offensiva ecc. Non c’è un dato, uno, migliore dello scorso anno e due anni prima con Pirlo. Pirlo due coppe, Allegri zero titoli in due anni. Chiaramente Allegri sente che non c’è più fiducia di nessuno, sono rimasti tre in Italia che sono ininfluenti. Chiaramente nella comunicazione ormai c’è rassegnazione. Chiudo dicendo questo: il tanto amore per la Juventus secondo me si dimostra facendo un passo indietro. Negli ultimi nove anni ha preso soldi dalla Juve in otto anni, anche l’anno in cui era esonerato… Non parli di famiglia e valori».

