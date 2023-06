Vieri, alla Bobo TV, si è espresso così sulla Juve di Allegri.

VIERI – «Ieri ha detto non mi devo rimproverare niente. Ma non è così: quest’anno ha fatto peggio dell’anno scorso, con un gioco scadente, risultati orribili e partite orribili. Non puoi dire che non ti rimproveri niente, la sua squadra non gioca mai bene. Non si può dire “sapevo di non vincere subito”, perché lui ha uno squadrone. Mi dispiace perché alla fine dell’anno almeno bisogna dire la verità. Tutti vedono la sua Juve…».

