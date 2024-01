L’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, ha detto la sua su Calhanoglu e sulla vittoria conquistata dai nerazzurri contro il Monza

Intervenuto dagli studi Rai durante La Domenica Sportiva, Lele Adani ha commentato così il successo dell’Inter contro il Monza e la prestazione di Hakan Calhanoglu.

LE PAROLE – «A Monza, l’Inter ha fatto davvero un bel gioco, con dei bei cambi di campo e pulizia. Oltre a questo c’è la specialità della casa, che è il tiro in porta. Guardando anche i gol con l’Atalanta e la Juventus abbiamo visto sempre tiri belli e puliti. Poi anche il gol di Calhanoglu in casa del Napoli. Calhanoglu è nel suo ruolo il migliore, da sempre il suo contributo in tutte le partite e ha persino più contrasti vinti della scorsa stagione».

L’articolo Adani entusiasta: «A Monza l’Inter ha fatto davvero un bel gioco, Calhanoglu nel suo ruolo…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG