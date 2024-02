L’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, ha voluto dire la sua dopo la vittoria conquistata dai nerazzurri contro la Roma: le parole

Intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay, Lele Adani torna sul successo dell’Inter contro la Roma.

ROMA INTER – «Altra grande prova dell’Inter. Il primo tempo ha fatto molto meglio la Roma e ha meritato. La prova che dà l’Inter è questa: non basta essere forti, ma bisogna giocare bene. I 20 minuti del secondo tempo dell’Inter sono stati perfetti e non era facile perché c’era la pioggia copiosa, la Roma in fiducia e l’Inter svagata, poi ha cambiato marcia. Nel primo tempo non ha giocato l’Inter».

