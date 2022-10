Parla alla Bobo TV, Daniele Adani che esalta l’attaccante del Milan in tutte le sue forme, ecco le sue parole.

Sono queste le parole di Lele Adani alla Bobo TV, ecco cosa dice l’ex difensore sul Milan ma soprattutto su Leao: “Leao è veramente talmente top che se il Milan gioca in un certo modo in armonia Leao aggiunge, se il Milan non gioca Leao risolve. Come? Scegliendo la giocata migliore in base a cosa fa la squadra: se attacca alta guarda Leao, se costruisce da dietro guarda Leao; quando la squadra è in difficoltà, in Leao vedo quella luce, quella consapevolezza di risolvere la partita.“

Conclude così Adani su Leao: “È una roba da giocatori forti: sente che deve risolvere la partita. Ci sono delle situazioni in cui il suo strapotere fisico e tecnico condiziona talmente tanto gli avversari che lo triplicano… Ora, anche se ha la testa bassa, riesce a servire l’avversario. Da Leao mi aspetto la falcata finale contro l’Empoli al 97esimo, ma la palla che dà a Saelemaekers nel primo tempo… Guardando in basso vede Saelemaekers libero. Tutto ciò lo fa diventare il miglior calciatore della Serie A.“

