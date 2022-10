Graham Potter, nella conferenza stampa alla vigilia di Chelsea-Milan, ha esaltato Rafael Leao: le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Chelsea-Milan, Graham Potter ha parlato di Leao:

«Mi ha impressionato positivamente, ogni gara sta facendo la differenza per il Milan soprattutto con i gol. E’ un top top giocatore, poi quello che sarà in futuro non saprei ma sta giocando davvero bene col Milan».

