Adani insiste: «La Juve ha un vantaggio in più, ma 4 punti sul Milan non sono tanti…». L’analisi sul cammino dei bianconeri

Adani alla Domenica Sportiva ha fatto un’analisi sul cammino fin qui compiuto dalla Juve in campionato.

ADANI – «Il calendario sposta gli equilibri dall’inizio. E’ chiaro che l’autostima cresce giocando la Coppa Campioni per chi è abituato a farlo e la Juve ha giocatori da coppa campioni. Poter organizzare la settimana senza avere lo dispendio fisico e mentale è un valore che la Juve ha sfruttato per essere lì. Ma ha 4 punti più del Milan, non tanti…Comunque facendo bene: col valore del riposo e la gestione delle rotazioni la Juve ha un vantaggio in più».

