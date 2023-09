L’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, commenta il successo ottenuto dai nerazzurri nell’ultimo match di Serie A contro l’Empoli

Intervenuto dagli studi Rai nel corso della ‘Domenica Sportiva’, Lele Adani ha detto la sua sulla vittoria conquistata dall’Inter contro l’Empoli.

LE PAROLE – «Riesce a vincere anche quando non è così brillante, senza andare a velocità elevate. Segna con gli esterni, gli interni, le punte, con Calhanoglu. È molto forte e consapevole, gestisce i tempi e i ritmi. Non credo sia una sorpresa, ce l’aspettavamo così. Nella passata annata erano state gravi le 12 sconfitte in campionato, il gap dal Napoli era stato veramente troppo. La vera forza dell’Inter sempre stata creare tante occasioni, ora a me piace anche come gioca».

