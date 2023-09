Tiago Djalo era e resta un obiettivo di calciomercato per l’Inter: sul difensore aumenta la concorrenza con l’inserimento della Juve

Anche la Juve piomba su Tiago Djalo, obiettivo del calciomercato Inter per la difesa. Il difensore portoghese interessa ai nerazzurri da tempo, i quali stavano studiano il piano per poterlo acquistare a parametro zero per il prossimo anno.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebbero messo anch’essi nel mirino il centrale del Lille per rinforzare il proprio reparto difensore. Insieme a lui, l’altro nome fatto dalla rosea è quello di Pavlovic del Salisburgo.

L’articolo Calciomercato Inter, anche la Juve pensa a Djalo: derby d’Italia in vista proviene da Inter News 24.

