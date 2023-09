Simone Inzaghi studia alcune alternative tattiche per sopperire alla mancanza di Arnautovic a causa dell’infortunio dell’austriaco

L’Inter e Simone Inzaghi cercano alcune alternative per sopperire alla mancanza di Marko Arnautovic dopo l’infortunio muscolare rimediato dall’ex Bologna. Si cercano soluzioni interne, due delle quali possono portare ad un leggero cambio modulo per il tecnico nerazzurro.

Come analizza la Gazzetta dello Sport, l’assenza dell’austriaco potrebbe trasformarsi da problema a opportunità per via dell’abbondanza nel reparto di centrocampo dei nerazzurri. Una prima opzione potrebbe essere quella del 3-4-2-1, con due trequartisti alle spalle della punta (gli indiziati principali possono essere Mkhitaryan e Frattesi). La seconda opzione, quella più prudente, porterebbe ad un 3-5-1-1.

