Empoli-Inter è stata decisa da un super gol di Dimarco. Rete che ha suscitato polemiche arbitrali da alcune tifoserie

Il mondo dei social, ed in particolare di Twitter, ha tirato in ballo foto e regole arbitrali un po’ strampalate per polemizzare sul gol realizzato da Dimarco in Empoli-Inter. In particolare, secondo il profilo di un tifoso rossonero chiamato Dr. Tuitter, la rete sarebbe stata da annullare per via della presunta posizione di fuorigioco di Bastoni che avrebbe disturbato la visuale a Berisha.

Nulla di vero: dato che il piede di Ebuehi tiene in gioco Bastoni, e, in ogni caso, le immagini dal retro della porta chiariscono come il difensore nerazzurro non influenzi affatto la visuale del portiere avversario. Nonostante ciò, il numero 10 del Milan, Rafael Leao, alimenta la polemica lasciando un like sotto allo stesso tweet, che paragonava questa rete convalidata ai nerazzurri a quella annullata ai rossoneri per il gol di Bennacer in Coppa Italia proprio in un derby contro la benamata di due stagioni fa.

