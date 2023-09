È stata resa nota la designazione arbitrale per il prossimo turno di Serie A nel quale si affronteranno Inter e Sassuolo

L’AIA ha pubblicato le designazioni arbitrali per il sesto turno di Serie A, giornata nella quale l’Inter affronterà il Sassuolo. Il match è in programma per mercoledì 27 settembre alle ore 20:45.

A dirigere l’incontro sarà Massimi. I suoi assistenti saranno Rossi e Dei Giudici. Quarto uomo Di Bello, mentre VAR e AVAR saranno rispettivamente Abbattista e Guida.

L’articolo Inter Sassuolo, svelato l’arbitro della gara: ecco chi sarà proviene da Inter News 24.

