L’infortunio di Marko Arnautovic cambia un po’ i piani dell’Inter, che non intende intervenire sul mercato: la soluzione sarà interna

Le parole di oggi di Marotta sono la conferma che l’Inter non ha in mente di intervenire sul mercato per trovare un sostituto ad Arnautovic dopo l’infortunio subito dall’austriaco contro l’Empoli. Stando a quanto riferisce Tuttosport, Simone Inzaghi avrebbe un piano, con un sostituto che ha già in casa.

Si tratta del giovane Amadou Sarr della Primavera, il quale ha già preso parte al ritiro estivo e potrebbe collezionare una serie di panchine in questi mesi in cui sarà assente l’attaccante ex Bologna.

L’articolo Infortunio Arnautovic, l’Inter ha già un giovane sostituto in casa: ecco chi è proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG