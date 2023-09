Attraverso un post sui social, l’Inter festeggia l’importante traguardo tagliato da Hakan Calhanoglu: le 100 presenze

Hakan Calhanoglu ha raggiunto la tripla cifra con la maglia dell‘Inter: il turco ha difatti disputato 100 partite coi nerazzurri.

100 PRESENZE CALHANOGLU- Importante e prestigioso traguardo per Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco, scendendo in campo dal primo minuto nel match di campionato contro l’Empoli, ha tagliato il traguardo delle 100 presenze ufficiali con la maglia dell’Inter.

All’Inter dall’estate 2021, il numero 20 ha da subito preso in mano le redini del centrocampo nerazzurro, segnando nella sua partita d’esordio il 21 agosto, contro il Genoa. Un debutto show, seguito da tante prestazioni importanti e sempre più solide.

Nella sua avventura in nerazzurro Calhanoglu ha disputato 100 partite segnando 14 gol: ben 8 nella sua prima stagione, di cui 7 in campionato e 1 nella finale di Coppa Italia, un rigore fondamentale per portare la sfida con la Juventus ai supplementari, prima del trionfo in nerazzurro. Quello di Roma è stato il secondo trofeo per Calhanoglu in nerazzurro, dopo la Supercoppa Italiana vinta nel gennaio 2022 sempre contro la Juventus.

Nella stagione passata ha collezionato ben 49 presenze, con 4 reti, conquistando altri due trofei (Coppa Italia e Supercoppa Italiana) e accompagnando l’Inter fino alla finale di Champions League (competizione in cui ha trovato il gol contro il Barcellona, nella fase a gironi).

La stagione 2023/2024 per Calhanoglu è iniziata con due reti nelle prime cinque apparizioni in campionato: due calci di rigore perfetti, segnati nelle vittorie casalinghe contro Fiorentina e Milan.

