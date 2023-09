L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta sottolinea le grandi differenze rispetto all’avvio della passata stagione.

Beppe Marotta a Radio Anch’Io Sport ha parlato anche di Dimarco e di Lukaku. “Siamo in una fase interlocutoria in cui il calendario rappresenta una parte condizionante. L’anno scorso eravamo ottavi con sei punti in meno. Devo dire che al di là delle statistiche quello che sto notando è la consapevolezza dei propri mezzi e l’abbiamo visto a Istanbul, la certezza di essere protagonisti e di essere forti, di trovare continuità nei risultati. A Udine fu una prestazione negativa come impatto alla gara, abbiamo capito cosa vuol dire e lo abbiamo superato. Inzaghi è stato molto bravo, oggi è la sua squadra, appartiene a lui: lui è il leader e i giocatori seguono le indicazioni”.

Romelu Lukaku

Il voltafaccia di Lukaku

“Ci siamo rimasti male perché avevamo instaurato un rapporto caloroso di affetto con lui, ma siamo stati abili a trovare le alternative. Di conseguenza fa parte del passato e di un mondo che è così, assolutamente strano a livello di rapporti all’interno dello stesso calcio. Adeguiamoci a quanto successo, non ci addentriamo più di tanto. L’Inter esiste da cento anni e va avanti senza allenatori, dirigenti e calciatori con continuità attraverso la ricerca di altri protagonisti”.

Il rinnovo di Dimarco

“Sono molto contento per lui è uno dei pochi casi perché rappresenta un grande senso di appartenenza verso il club. Siamo molto orgogliosi di lui. Dal punto di vista del valore tecnico, tattico e agonistico, è in continua crescita e credo possa ancora migliorare. Ci vedremo con il nostro direttore Ausilio e vorrei che si parlasse di prolungamento di contratto più che di rinnovo perché significa che le due parti trovano la condivisione in tanti valori. Massimo rispetto per Federico”.

