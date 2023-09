L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato dell’infortunio di Marko Arnautovic e di come i nerazzurri intendono agire in ottica calciomercato

In ottica calciomercato, l’Inter non cercherà un sostituto per Marko Arnautovic, infortunatosi nel match contro l’Empoli.

Benchè il giocatore costituisca una perdita ingente, l’ad nerazzurro Beppe Marotta allontana ogni dubbio. Le sue parole a Radio Anch’Io Sport.

LE PAROLE- «Dispiace per Arnautovic perché si era inserito bene, ma credo molto nella duttilità dei giocatori e sono certo che Inzaghi troverà il giusto rimedio. Andremo avanti con questo organico»

L’articolo Calciomercato Inter, Marotta: «Infortunio di Arnautovic? Agiremo così» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG