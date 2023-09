L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha parlato della stretta attualità del club nerazzurro smentendo l’ipotesi di un ritorno sul mercato.

Radio Anch’Io Sport ha intervistato Beppe Marotta che si è espresso sugli obiettivi stagionali dell’Inter. “La vita è fatta di sogni e realtà: la realtà è quella che noi siamo alla ricerca dello scudetto, che significherebbe la seconda stella. Ma le competizioni europee vanno guardate con grande ottimismo: l’anno scorso era un sogno che si era quasi avverato. Obbligo di partecipare alle competizioni dando il meglio e raggiungendo il massimo”.

Sull’infortunio di Arnautovic ed un eventuale ritorno sul mercato

“Sicuramente dispiace, si era inserito bene: credo molto nella duttilità dei giocatori. Sono certo che Inzaghi troverà il giusto rimedio. Sono fiducioso, sicuramente andremo avanti con questo organico”.

Marko Arnautovic

Sull’esordio in Champions

“Bisogna dare atto che la Real Sociedad non è una squadra cuscinetto ma è molto forte, soprattutto in casa è molto aggressiva e ha tecnica. Avevamo di fronte un avversario ci ha dato fastidio, Inzaghi poi ha attuato un po’ di turnover sfruttando giocatori che non avevano mai giocato insieme. Abbiamo pagato lo scotto. Va letta in positivo la reazione che c’è stata nel secondo tempo e l’aver agguantato il risultato che ci trovava sotto. Questo è l’aspetto da esaltare della nostra trasferta”.

Le rivali italiane

“Lo scudetto, ce lo insegnano le statistiche, è spesso appannaggio delle stesse squadre: annovero Milan, Juventus, Napoli, Atalanta, Roma, Lazio. Diciamo che attorno a queste squadre bisogna identificare la vincitrice. Ho notato grandi miglioramenti anche della Fiorentina, ma ci si restringe a queste squadre”.

