L’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, ha fatto il punto sulla forza dei nerazzurri dopo la vittoria ottenuta contro il Torino

Intervenuto dagli studi Rai nel corso della Domenica Sportiva, Lele Adani si esprime così sull’Inter dopo la vittoria conquistata contro il Torino.

LE PAROLE – «Non vedo punti deboli per la Serie A, se c’è con la testa è troppo superiore alle altre nel complesso. Inzaghi può fare tante rotazioni, in questo calcio è fondamentale. Adesso si possono fare cinque sostituzioni in ogni partita, praticamente si possono cambiare il 50% dei giocatori di movimento. E l’Inter, che ha altri dieci titolari, cambia le partite nell’ultima mezzora e vince».

L’articolo Adani: «Inter? Non vedo punti deboli per la Serie A» proviene da Inter News 24.

