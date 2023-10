Ecco un elenco di tutte le partite di calcio che verranno disputate oggi, 123ottobre: dove vederle in tv? Si chiude la giornata in Serie A

Per i veri appassionati di calcio, torna la rubrica dedicata alle partite di oggi, lunedì 23 ottobre. Un elenco dei match, insieme all’orario e al canale su cui sarà possibile seguirle. Non gioca l’Inter, reduce dal successo contro il Torino in campionato, ma si deve ancora concludere il nono turno della Serie A.

15.00 Atalanta-Bologna (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

17.00 Sampdoria-Torino (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

18.30 Udinese-Lecce (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.30 Palermo-Spezia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252)

20.30 Sestri Levante-Carrarese (Serie C) – RAI SPORT e SKY SPORT (canale 253)

20.45 Fiorentina-Empoli (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

20.45 Arezzo-SPAL (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

21.00 Tottenham-Fulham (Premier League) – SKY SPORT ARENA

21.00 Valencia-Cadice (Liga) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

