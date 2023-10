L’ex calciatore Alessandro Matri ha detto la sua sulla prestazione dell’Inter contro il Torino, col match di Champions all’orizzonte

Ospite negli studi di DAZN, l’ex calciatore Alessandro Matri parla così dell’Inter, vittoriosa nella 9^ di Serie A contro il Torino. Le sue parole.

INTER- «L’Inter ha confermato il suo stato di forma e la sua forza, consolidando la propria fiducia anche in vista della Champions. Secondo me i nerazzurri si confermano la favorita del campionato, la squadra ha grande potenziale. Invece abbiamo visto un Torino ancora non convincente»

