Domani la sfida tra Inter e Salisburgo: Simone Inzaghi pensa ad alcuni possibili cambi di formazione. Ecco cosa filtra

Per la sfida di domani tra Inter e Salisburgo, Simone Inzaghi potrebbe finalmente concedere un po’ di riposo a Henrikh Mkhitaryan, finora sempre impiegato dall’inizio della stagione. Possibile un corposo turnover rispetto alla formazione schierata contro il Torino. A parlarne è il Corriere dello Sport, che spiega come il tecnico nerazzurro si affidi a delle tabelle.

Sul quotidiano si legge: «Come minimo sono previste tre variazioni. Esiste un criterio a cui si riferisce Simone. Chi è stato impiegato 60 minuti o chi è entrato negli ultimi 30, può godere di un vantaggio per entrare nel blocco dei titolari nella partita successiva rispetto a chi ha tenuto il campo sino al novantesimo. Lo staff prepara le tabelle per minutaggio di ogni giocatore».

Per quanto riguarda la formazione: davanti a Sommer ci saranno Pavard, uno tra de Vrij e Acerbi al centro, mentre Bastoni tornerà regolarmente a sinistra. Sulla fascia destra torna Dumfries, mentre resta aperto il ballottaggio a sinistra tra Dimarco e Carlos Augusto, col primo leggermente in vantaggio. A centrocampo Mkhitaryan verso la panchina: in tal caso partiranno dal 1′ Barella, Calhanoglu e Frattesi. Inzaghi riflette anche su Sanchez da titolare, ma potrebbe confermare la coppia Lautaro-Thuram.

L’articolo Inter Salisburgo, riposa Mkhitaryan? Riflessioni anche su Sanchez proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG