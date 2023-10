L’allenatore della Sampdoria, Andrea Pirlo, si è espresso così su Filip Stankovic, portiere in prestito dall’Inter: le sue parole

Prima vittoria in casa per la Sampdoria, contro il Cosenza: il tecnico dei blucerchiati, Andrea Pirlo, al termine del match si è soffermato sul proprio portiere, Filip Stankovic, in prestito dall’Inter.

LE PAROLE – «Sta crescendo bene, a parte le prime due partite dove ha fatto qualche errore quando un ragazzo così giovane gioca in questi palcoscenici. Deve crescere in personalità per comandare il reparto. Su questo stiamo lavorando e sta crescendo».

