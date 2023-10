Non c’è un attimo di respiro per l’Inter, che dopo la vittoria col Torino avrà subito il Salisburgo: il calendario è un problema

Un calendario molto fitto di impegni, forse troppo: l’Inter non ha nemmeno il tempo di godersi la vittoria contro il Torino, che domani avrà già la prossima delicata gara in Champions League a San Siro contro il Salisburgo. I troppi impegni rappresentano un problema per Inzaghi, anche per le scelte di formazione e per i cambi a partita in corso: il punto del Corriere dello Sport.

Sul quotidiano si legge: «L’Inter a Torino ha allungato nell’ultima mezz’ora e vinto con i cambi, quasi preordinati e decisi a tavolino. Unica variazione legata al cartellino di Barella, altrimenti sarebbe uscito Mkhitaryan per fare posto a Frattesi, ma c’è un problema serio per i grandi club, compresa l’Inter, legato allo stress dei nazionali, consumati da partite senza respiro, viaggi e voli intercontinentali. Simone ha meditato sull’ipotesi di impiegare Sanchez, reduce da 180 minuti filati con il Cile per affrontare Perù e Venezuela, poi lo ha risparmiato. Lautaro, almeno, era entrato negli ultimi 13 minuti di Argentina-Perù.

Dumfries era stato spremuto dall’Olanda con Grecia e Francia: sabato a Torino il suo ingresso nell’ultima mezz’ora è stato determinante, ma ieri mattina ad Appiano Gentile, nonostante l’impiego limitato, l’olandese era sfinito dalla stanchezza. Le difficoltà sono di tutti, sia chiaro, ma Inzaghi comincia a pensarla nello stesso modo di Sarri. Maledetti calendari. Si gioca troppo, si preparano male le partite, si rischiano e si moltiplicano gli infortuni».

L’articolo Inter, il calendario fitto è un problema serio: Inzaghi la pensa come Sarri proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG