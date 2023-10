L’ex difensore Ciro Ferrara si è espresso sugli infortuni che riguardano tutte le squadre, compresa l’Inter, al termine di Milan-Juve

Intervenuto dagli studi di Dazn nel corso del postpartita di Milan-Juve, Ciro Ferrara sottolinea gli infortuni avuti da quasi tutte le squadre del campionato, compresa l’Inter.

LE PAROLE – «Il Milan all’inizio del torneo ha trovato in Pulisic e in Loftus Cheek giocatori che hanno dato un’impronta importante. Noi però non ci dobbiamo far condizionare dal risultato di stasera perché comunque, bene o male, ogni squadra ha qualche piccolo problemino. Mi viene di pensare alle assenze importanti avute dalla Juventus, l’Inter ha i due attaccanti ma in questo momento ha Arnautovic fuori. Tutte le squadre ha qualche piccolo problema, il Napoli con Osimhen che dovrà rimanere fuori per un po’ di giornate. Ogni tanto qualcuna incespica, si ferma il proprio percorso, ma non per questo va giudicata in maniera negativa. Ogni squadra ha qualche punto debole, è un campionato che si giocherà fino alla fine».

