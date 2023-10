L’ex calciatore Paolo Di Canio ha voluto dire la sua sulla vittoria conquistata dall’Inter di Simone Inzaghi contro il Torino

Intervenuto nel corso di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio analizza così il successo ottenuto dall’Inter contro il Torino.

LE PAROLE – «Inter primo tempo sotto ritmo e quando gioca così non fa male. Nel secondo tempo è uscita la qualità una volta sbloccata la partita. Era un campo difficile, ha vinto e si piazza prima in classifica. L’Inter deve pensare in funzione del campionato. Ci sono delle concorrenti, ma è una squadra forte».

