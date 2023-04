L’ex difensore nerazzurro Lele Adani ha detto la sua dopo la vittoria ottenuta dall’Inter di Inzaghi contro la Lazio per 3 a 1

Intervenuto dagli studi Rai durante ’90’ Minuto’, Lele Adani ha parlato così dell’Inter, dopo il successo ottenuto dalla squadra di Inzaghi contro la Lazio di Sarri.

LE PAROLE –: «Gli ultimi quattro giorni per l’Inter hanno segnato una svolta, penso al modo in cui ha battuto la Juventus ma anche il riscatto di oggi nel secondo tempo contro la Lazio. Oggi ha battuto la Lazio in un tempo, il secondo. La semifinale di Champions col Milan? I rossoneri hanno fatto un’impresa eliminando il Napoli, ma do più percentuali ai nerazzurri».

