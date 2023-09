L’ex difensore Lele Adani sottolinea cosa non ha funzionato nei nerazzurri mercoledì scorso in Spagna.

L’Inter ha subìto la Real Sociedad per più di un’ora di gioco, non certo l’esordio atteso in Champions League dai vicecampioni d’Europa. Solo il calo degli spagnoli nel finale e qualche cambio azzeccato di Inzaghi hanno permesso ai nerazzurri di non uscire sconfitti nonostante lo meritassero. Lele Adani a TMW ha commentato l’andamento della partita con un occhio a tutto il girone; ecco le sue dichiarazioni.

esultanza gol Lautaro Martinez

“All’Anoeta la Real Sociedad gioca sempre un calcio molto propositivo. Ha avuto diverse opportunità, l’Inter non è stata la solita squadra brillante. Ha regalato il primo gol, però poi la consapevolezza e il processo di continuità, chiaramente insieme a Lautaro, hanno permesso di rimediare una situazione un po’ complicata. L’Inter ha approcciato male la gara, la Champions League ti punisce. Se non approcci bene, se non gestisci bene ogni minuto di gara e non sai vivere dentro la stessa gara più tipologie di gare, ti fa pochi sconti. Soprattutto squadre di livello internazionale, come la Real Sociedad”.

Ottavi alla portata

“Direi di sì, l’Inter può passare il turno. Ma la cosa che va sottolineata è che se lo deve meritare. È il merito che ti porta a rispettare i pronostici, se cali un attimo l’attenzione, il livello della Coppa dei Campioni è così alto che rischia di farti pagare dazio”.

L’articolo Adani: “La Champions ti punisce se sbagli l’approccio, l’Inter può passare il turno ma deve meritarselo” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG