Lele Adani lancia l’allarme sul possibile addio di Federico Chiesa alla Juve: le dichiarazioni sull’esterno bianconero

Lele Adani, alla trasmissione Calcio Totale, ha così parlato del possibile addio di Chiesa alla Juve.

LE PAROLE – «I tedeschi sono una squadra che lavora molto sulle corsie laterali. In Germania scommettono sulla ripresa totale di Chiesa, sia in Nazionale che nella Juve. Ha bisogno di ritrovare i tempi di gioco e le iniziative, oltre alla forma migliore che lo hanno reso uno dei giocatori più ricercati in Europa».

