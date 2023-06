Milinkovic-Savic Juve, assalto totale al centrocampista serbo per regalarlo ad Allegri. Ecco l’offerta per lui

Secondo quanto riferisce l’odierna edizione della Gazzetta dello Sport, la Juventus andrà presto all’assalto di Milinkovic-Savic, specialmente nel caso in cui Rabiot dovesse rifiutare l’offerta per il rinnovo di contratto.

Il serbo è una precisa indicazione di Allegri e il prezzo, ad un anno dalla scadenza del suo accordo con la Lazio, è crollato quasi del tutto. Basterebbero 30 milioni per portarlo a Torino, ma in casa bianconera puntano ad abbassare ulteriormente il prezzo inserendo nell’affare uno tra Pellegrini e Rovella, se non entrambi. E, con la concorrenza concentrata nell’asta su Frattesi, la strada potrebbe presto farsi in discesa per Madama…

