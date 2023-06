Giuntoli Juve, rottura tra il dirigente e De Laurentiis che non vuole lasciarlo andare a Torino. Ecco l’ultima mossa per liberarsi

La Gazzetta dello Sport analizza la situazione attorno a Cristiano Giuntoli, che ha ormai deciso di unirsi alla Juve e al più presto (in questa estate) o al più tardi (l’anno prossimo a zero) si trasferirà a Torino. La scelta è ormai stata fatta, ma De Laurentiis fatica a farsene una ragione e per questo non vuole liberarlo.

Il DS potrebbe quindi rinunciare ad una consistente parte di denaro (tra bonus e arretrati vari) pur di risolvere subito il suo contratto con il Napoli, che dal canto suo, per “dispetto”, potrebbe anche farlo andare via a fine agosto. Di certo c’è che, dopo la nomina di Garcia per la quale lo stesso Giuntoli non è stato interpellato, non si tornerà più indietro.

The post Giuntoli Juve, ora non si torna indietro: l’ultima mossa per lasciare Napoli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG