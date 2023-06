Fernando Llorente torna a parlare della “sua” Juve: le dichiarazioni dell’ex attaccante spagnolo a La Gazzetta dello Sport

Fernando Llorente ha così parlato di Juventus nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport.

ZANIOLO PER CHIESA – «Federico contro la Spagna non è entrato in partita. Peccato perchè è di solito un giocatore elettrico, che strappa. Non so se farei il cambio, ma Zaniolo alla Juve lo vedrei benissimo».

TRE LATERALI SPAGNOLI – «Odriozola ai tempi Sociedad era davvero un bel laterale, ma poi nel Real Madrid gli è stata data poca fiducia. Lucas Vazquez ha fatto un percorso importante a Madrid. Fresneda è un talento. Il consiglio non lo do alla Juve, bensì a Odriozola, Vazquez e Fresneda: se avete l’occasione di diventare bianconeri non fatevela sfuggire. La Juve è la Juve, pure senza Champions» .

MORATA – «Ritornare alla Juve una, due, tre volte…Non è mai troppo. Alvaro ha dimostrato diessere un top anche contro l’Italia».

ALLEGRI E CONTE – «La Juve fuori dalla Champions sembra impossibile e penso sia un colpo duro per la società. Allegri ha dato tantissimo alla Juve, ha conquistato 5 scudetti di seguito nella sua prima avventura. Forse negli ultimi due anni ha trovato una Juve differente da quella che aveva lasciato. In futuro spero di rivedere anche Conte in bianconero. Antonio è di casa. E sono convinto che piacerebbe anche a lui tornare prima o poi. Conte è stato l’allenatore più importante della mia carriera».

