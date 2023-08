L’ex difensore Lele Adani ha commentato gli ultimi mesi della squadra nerazzurra partendo dalla scorsa primavera.

Lele Adani ha parlato di Inter alla BoboTv; ecco le sue considerazioni. “Eravamo arrivati quasi ad un punto dove la maggior parte della piazza e forse della società rifletteva sul cambio della guida tecnica, poi ci sono stati i due mesi finali dove l’Inter ha fatto bene e rimontato, arrivando in finale di Champions e conquistando la Champions sul campo”.

Simone Inzaghi

“Ha espresso un discreto calcio e lo sta esprimendo anche ora. Ora Dimarco è un giocatore unico nel suo genere in Europa: interpreta il ruolo come era impossibile pensarlo cinque anni fa, ha un grande piede ed è un interprete incredibile del ruolo di esterno. L’Inter è più sicura e credibile della Juventus anche dal punto di vista del gioco. Inzaghi? Mi aspetto che la sua comunicazione migliori, la comunicazione oggi è importante ma lui è forte in quello in cui crede ed è sicuro di sé, mi aspetto che l’Inter cresca ancora“.

