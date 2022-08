Parla Lele Adani in una intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha commentato il girone di Champions League dell’Inter.

Alla Gazzetta dello Sport, Lele Adani analizza per bene il girone dell’Inter, ecco le sue parole: “Il Barcellona ha un progetto chiaro, basti pensare a come hanno vinto in casa della Real Sociedad, con in campo De Jong, Gabi, Pedri, Rafinha, Ansu Fati (il 2002 più forte del mondo) e Lewandowski. Proprio un bell’andare… Il Bayern, Ancelotti permettendo, è la mia favorita per il successo finale con City e Liverpool. Manè si è già ambientato. A parte lo stesso Lewa, i cui gol li faranno altri, hanno mantenuto tutti i big. E De Ligt può solo crescere.“

Romelu Lukaku

Conclude l’ex difensore: “Il Viktoria non ha speranze, il Bayern è superiore a tutte, mentre per il secondo posto direi Barça 60% e Inter 40%. Anche a Inzaghi piace imporre il gioco, l’anno scorso ha saputo guardare in faccia Real e Liverpool. Le fondamenta le hanno gettate prima Spalletti e poi Conte, ma Simone ha saputo modernizzare il gioco e diversificare i modi di attaccare. L’Inter è pronta per la Champions. Vero che ha perso Perisic, ma ora aggiunge il peso di Lukaku.“

