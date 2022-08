Sono queste le parole di Mario Sconcerti al Corriere della Sera sui sorteggi Champions che hanno visto l’Inter protagonista.

Ecco le parole di Mario Sconcerti al Corriere della Sera che commenta i gironi di Champions League sorteggiati: “I sorteggi più complessi sono toccati a Juve e Inter, alla Juve forse più che all’Inter. In generale, mi sembra un sorteggio quasi buono, con delle complicazioni che sono sempre inevitabili. Per capire meglio le difficoltà e i vantaggi bisogna sempre ricordare che il vero riferimento nel giudizio non va basato sulla squadra migliore, ma sulla terza di ogni gruppo.“

Marcelo Brozovic

Beppe Bergomi invece a Sky Sport la pensa diversamente: “Sono capitate le avversarie più difficili, quelle che non danno punti di riferimento in attacco, che vogliono fare possesso palla e dominare il gioco. Se l’Inter saprà resistere e soffrire, se la può giocare, soprattutto contro il Barcellona.“

