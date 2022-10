Lele Adani parla alla BoboTV dell’Inter ecco cosa ne pensa delle prestazioni dei nerazzurri nell’ultimo periodo.

Sono queste le parole di Daniele Adani alla BoboTV sul portale di Twitch, ecco cosa dice l’ex calciatore sull’Inter: “I cross di Dimarco sarebbero stati perfetti per Vieri, erano dei regali, dei capolavori. L’Inter ha avuto problemi in questo mese anche perché non ci sono stati Lukaku e Brozovic, pur sottolineando le cose fatte bene da Calhanoglu nella costruzione.“

Conclude così l’ex giocatore: “voglio sottolineare le cose fatte bene, da interno, di Mkhitaryan che può entrare nelle rotazioni dei tre interni con Calhanoglu e Barella. La performance è di livello, Mkhitaryan è un valore aggiunto, Brozovic è un valore unico, anche Barella ha raggiunto un livello altissimo.“

Anche Ventola conclude così alla BoboTV: “Per Lukaku era importante segnare, ora può ripartire ma ha tanta strada da fare, la base di partenza è buona. Il Plzen è una delle squadre che ho visto nella storia della Champions, davvero poca roba. Brozovic è il valore aggiunto dell’Inter, secondo me migliorerà ancora di più, Marcelo non lo discuto, me lo immagino titolare.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG