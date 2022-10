Manchester City, Pep Guardiola esulta dopo la vittoria della sua squadra contro il Leicester: le sue dichiarazioni

Pep Guardiola ha parlato a BT Sports dopo la vittoria del Manchester City sul Leicester. Le dichiarazioni su De Bruyne.

LE PAROLE – «De Bruyne è tornato, sicuramente. Non ha giocato bene ultimamente, ma oggi è stato fantastico. Lui è un giocatore che ha bisogno di dinamismo, di sentirsi libero ed in condizione, ma non sempre tutto questo è facile».

L’articolo Manchester City, Guardiola esulta: «Ora De Bruyne è tornato» proviene da Calcio News 24.

