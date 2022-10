Alla BoboTV parla Lele Adani, l’ex calciatore parla dell’Inter a poche ore dalla partita contro la Fiorentina.

Sono queste le parole di Lele Adani, che alla BoboTV parla dell’Inter in vista della sfida contro la Fiorentina, ecco il pronostico dell’ex difensore: “Non sono convinto dai nerazzurri. Vedendo che la Fiorentina è il secondo peggior attacco e che mancherà anche Jovic la partita sembra scontata, ma capita quando meno te l’aspetti che ti si aprano delle speranze, che la Fiorentina dovrà meritarsi. L’Inter ha comunque nella testa le ultime due partite, avrà un’altra fiducia, però non sarà una partita facile e secondo me finisce 1-1.“

Christian Vieri invece parla così sempre alla sua BoboTV: “Mi aspetto che l’Inter continui le recenti buone prestazioni. La vedo troppo più forte rispetto alla Fiorentina. Prevedo una gara con molti gol. L’Inter giocherà una grande partita vincendo e convincendo nella corsa scudetto. Pronostico? 2-0 Inter.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG