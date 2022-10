Pioli riabbraccia Bennacer ed è pronto a schierarlo contro il Monza nel match odierno. Le ultime sul Milan

Buone notizie in casa Milan in vista della partita di stasera contro il Monza. Ismael Bennacer ha smaltito la febbre e giocherà titolare contro i brianzoli, come riportato da MilanNews24.

L’articolo Milan, Bennacer recupera: le ultime verso il Monza proviene da Calcio News 24.

