L’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, ha voluto dire la sua sulla vicenda legata all’ex centravanti dell’Inter Romelu Lukaku

Intervenuto alla Domenica Sportiva, Lele Adani ha parlato del tradimento di Romelu Lukaku all’Inter.

LE PAROLE – «Sono deluso da Lukaku. Ho sempre visto in lui una persona di valori che non dimenticava le sue radici, ma negli ultimi due o tre anni ha cambiato opinione troppe volte e lo ha fatto per interessi, illudendo e tradendo tifosi, compagni, società. Sono curioso di sentirlo parlare ancora una volta».

