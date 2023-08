Inter, prudenza per Acerbi. Il difensore lascia spazio a De Vrij a Cagliari al centro della difesa

Acerbi salta anche la 2ª giornata dell’Inter. Come previsto, il difensore centrale nerazzurro non è decollato insieme ai compagni per la Sardegna. L’ex laziale ha lasciato la Pinetina in auto per fare ritorno a casa. Le sue condizioni sono buone, l’infortunio muscolare alla gamba destra è quasi completamente superato.

Ma ha prevalso la prudenza trattandosi di un risentimento al soleo, una zona piuttosto delicata a maggior ragione in questa fase iniziale della stagione quando la preparazione non è ancora al 100%. A Cagliari ancora spazio dall’inizio a De Vrij al centro della difesa, come contro il Monza. A riportarlo è Tuttosport.

L’articolo Inter, prudenza per Acerbi. Il difensore lascia spazio a De Vrij a Cagliari proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG