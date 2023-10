L’ex Inter Lele Adani è tornato a parlare del tradimento di Lukaku ai danni dei nerazzurri

Intervenuto alla Bobo TV, Lele Adani si è espresso così sull’addio di Lukaku all‘Inter:

«Accade spesso che ci siano visioni diverse con tecnico o società o che si abbiano comportamenti che vengono poi strumentalizzati dai media e non si arriva alla verità. Ma i compagni hanno detto che Lukaku non ha dato più risposta a nessuno, Lautaro Martinez si è mostrato sinceramente deluso perché non gli ha risposto più al telefono. È sembrato un tradimento umano, per chi sa cosa è successo nello spogliatoio è una cosa triste».

L’articolo Adani: «Lukaku non ha più dato risposte, Lautaro si è mostrato deluso» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG