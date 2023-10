Il centrocampista del Bologna Remo Freuler si è espresso al Corriere dello sport sull’Inter di Simone Inzaghi e il calcio di oggi

Il pensiero di Freuler sull’Inter:

«In questo momento ci sono 2 o 3 tipi di squadre: in finale di Champions sono arrivate l’Inter e il Manchester City. Il City fa possesso del pallone, l’Inter gioca 3-5-2 facendo anche possesso palla però anche in contropiede è molto molto pericolosa. Per me il calcio moderno sono un po’ tutte e due. Non è saper fare tutto perchè è difficile che il City faccia il 3-5-2 dell’Inter o che l’Inter giochi come il City. Dipende dall’allenatore. Magari il calcio moderno per Inzaghi è quello che fa lui e per Guardiola è quello che fa lui»

L’articolo Freuler: «Inzaghi? Nel calcio moderno bisogna saper fare come la sua Inter» proviene da Inter News 24.

