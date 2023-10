L’ex attaccante dell’Inter Bobo Vieri ha commentato la sconfitta del Milan contro il PSG in Champions League: le dichiarazioni

L’ex Inter Vieri si è espresso alla Bobo TV sul match perso dal Milan contro il PSG:

«Il PSG è più forte, ha dominato. Ogni volta che il PSG aveva la palla avevo la sensazione che potessero far gol, il Milan no. Vedevo il PSG: Dembelé, che non è un goleador, ti punta e va in porta, Mbappe idem, Kolo Muani 91 milioni… avevo la sensazione che potessero fare gol in qualsiasi momento. Il Milan davanti non mi sembrava potesse fare gol, Giroud poca roba, Leao qualche cross».

L'articolo Vieri stronca il Milan: «Poca roba, il Psg poteva segnare in ogni momento» proviene da Inter News 24.

