Daniele Adani, ex calciatore e opinionista, ha parlato della prossima semifinale di Champions League tra Milan e Inter: il suo pronostico

Ospite a 90° minuto, Daniele Adani ha parlato così dell’euroderby in Champions League:

«Credo che gli ultimi quattro giorni per l’Inter abbiano segnato una svolta, prima la vittoria contro la Juventus e poi il riscatto nel secondo tempo contro la Lazio. Ha battuto i biancocelesti in un tempo, il secondo. La semifinale di Champions contro il Milan? I rossoneri secondo me hanno fatto un’impresa eliminando il Napoli, ma do più percentuali ai nerazzurri».

The post Adani: «Milan Inter in Champions? Dico questo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG