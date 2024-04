Adani ha elogiato i 5 anni di Pioli come allenatore del Milan scaricando su Leao le ragioni per cui i rossoneri non contendono lo scudetto all’Inter.

Il Milan vince ma le critiche non mancano. Non ha alcuna importanza se il Milan ha inanellato 7 vittorie consecutive e se Leao appare più in forma che mai, le critiche ai rossoneri non mancano mai. L’ultimo a muovere critiche, anche piuttosto forti, al portoghese del Milan è stato Lele Adani. L’ex giocatore dell’Inter ne ha parlato ieri a La Domenica Sportiva.

Daniele Adani

Milan da scudetto con un Leao più decisivo

Rafa Leao divide sempre. C’è chi lo difende elogiando i suoi numeri e l’impatto con cui entra nelle vittorie del Milan, e chi invece ne rimprovera la mancanza di continuità. Lele Adani si iscrive senza dubbio ai secondi. Ospite alla Domenica Sportiva ha infatti espresso critiche al portoghese, affermando che “dovrebbe fare sempre molto di più. Do atto di quando fa grandi partite, perché quando le fa, in questa Serie A fa la differenza”. L’opinionista ha poi proseguito sostenendo la tesi che “se giocasse il 70% delle partite, in realtà io credo arrivi al 30-40% come prestazione di un certo livello, il Milan avrebbe potuto lottare per lo scudetto con l’Inter”.

L’elogio a Pioli

Adani, dopo aver criticato Leao, ha speso invece belle parole su Pioli e sul lavoro che ha svolto da quando siede sulla panchina rossonera. La sua bravura in questa stagione – ha sottolineato Adani – è stata quella di “lavorare sul miglior Loftus Cheek mai visto, il miglior Pulisic mai visto. E far crescere un giocatore come Reijnders, trovare anche ieri una buona prestazione da Chukwueze”. Ha proseguito poi affermando che Pioli “ha fatto un buon girone in Champions anche se è stata eliminata. Sta andando avanti in Europa League e ha superato la Juventus dopo esser stata dietro 7 punti, in due mesi è +6. Questo si chiama lavorare, dentro un quinquennio secondo me clamoroso”.

L’articolo Adani “Pioli 5 anni clamorosi. Milan da scudetto se Leao… “ proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG