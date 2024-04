Pulisic ha conquistato il mondo Milan a suon di prestazioni. La società sarebbe pronta a estendere di un anno il suo contratto.

Christian Pulisic è senza dubbio uno dei migliori acquisti dell’ultimo mercato rossonero. L’americano ex Chelsea ha vissuto infatti al Milan, alla sua prima stagione, la migliora annata della propria carriera. Gol e assist in serie, prestazioni che lo hanno eletto leader tecnico del gruppo di Pioli. La società è senza dubbio contenta del suo rendimento e, da quanto trapela, è pronta a blindarlo in rossonero.

Christian Pulisic

Contratto fino al 2028?

Non tutti forse sanno che Pulisic ha firmato, la scorsa estate, con il Milan fino a giugno 2027. La società di Via Aldo Rossi si è però riservata il diritto unilaterale di poter estendere il contratto dell’americano di un ulteriore anno, prolungando così di fatto la scadenza fino al 2028. Da ciò che trapela questa opzione potrebbe essere presto esercitata dal Milan, per blindare a doppio lucchetto Pulisic ai colori rossoneri.

I numeri di Pulisic

L’americano da quando è sbarcato a Milanello ha letteralmente indossato gli abiti del supereroe. Il Capitan America rossonero ha messo a referto una stagione record, al momento infatti ha trovato 13 volte la via della rete, partecipando ai gol dei propri compagni fornendo 8 assist. Un ruolino di marca davvero rimarchevole che testimonia la bontà dell’investimento e le qualità da numero uno di Pulisic. Il rinnovo del contratto sarà per l’americano come una sorta di premio per quella che già è la migliore stagione della propria carriera.

L’articolo Milan, aria di rinnovo per Pulisic: ecco cosa trapela proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG