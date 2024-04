Michele Criscitiello pur elogiando Pioli, non ha lesinato critiche alla società affermando che se vuole vincere dovrà alzare l’asticella.

La stagione del Milan ha avuto senza dubbio due facce: una molto bella e propositiva, l’altra decisamente più preoccupante e poco rassicurante. Di questo ne è convinto anche Michele Criscitiello che, nel proprio editoriale su SportItalia, ha tracciato un bilancio della stagione rossonera analizzando i meriti di Pioli e le strategie che il Milan dovrà perseguire nel prossimo futuro.

Stefano Pioli

I meriti di Pioli e la stagione del Milan

Il giornalista di SportItalia ha tracciato i meriti di Pioli, affermando che “Pioli è eterno. Ogni volta che gli stanno togliendo la poltrona lui sta zitto, lavora e si incatena. Questo è un grande merito per un grande professionista. Se poi Pioli strapperà realmente la conferma merita solo applausi“. In merito alla stagione il giornalista ha dichiarato che “non è ancora compromessa per il Milan che si sta mangiando le mani per aver sprecato troppo nel girone di andata ma ora sta chiudendo bene in campionato, con un secondo posto da sigillare, ma soprattutto nelle condizioni in cui si ritrova il Milan non è vietato porsi limiti in questa Europa League. Il Milan è più forte della Roma ma dovrà dimostrarlo nel doppio confronto. I rossoneri hanno ritrovato infortunati, condizione fisica e brillantezza in alcuni ruoli chiave. Troppi ko hanno condizionato la stagione”.

Gli obiettivi della società

La società, secondo Criscitiello, dovrà puntare più in alto nella prossima stagione, partendo dal mercato estivo. Il giornalista ha infatti evidenziato che “se la società non capisce che bisognerà alzare ancora di più l’asticella si rischia di perdere ancora un anno, fatto di buone prestazioni ma di zero vittorie” Criscitiello ha poi concluso il proprio editoriale sottolineando che l’ambizione deve essere il motore del Milan e che “il Milan la vittoria ce l’ha nel DNA e se giochi bene, arrivi secondo o arrivi in finale ma non porti a casa nulla non puoi considerarla una stagione positiva. Se sei il Bologna va bene ma il Milan deve vincere non giocare bene e prendere applausi”.

