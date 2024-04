Il Milan potrebbe essere interessato a Dani Ceballos del Real Madrid per il prossimo mercato estivo. L’ultima indiscrezione di mercato.

Il Milan nel prossimo mercato cercherà di puntellare la propria rosa, aggiungendo la maggior qualità possibile. In tal senso è da leggere l’ultima indiscrezione di mercato in arrivo dalla Spagna, a firma Mundo Deportivo. La squadra mercato rossonera infatti potrebbe muoversi concretamente per il centrocampista del Real Madrid che, fino a qui, ha trovato poco spazio in squadra.

Dani Ceballos

L’indiscrezione

Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, il Milan nel prossimo mercato potrebbe puntare su Dani Ceballos, centrocampista 27enne delle Merengues. Il classe 1996, ex Betis, non trova spazio con i Blancos nonostante le parole di stime espresse da Ancelotti nei suoi riguardi. In stagione lo spagnolo ha totalizzato appena 505 minuti distribuiti in 21 presenze, con 1 gol all’attivo. Sulle sue tracce si segnalano anche gli interessamenti di Atletico Madrid, Betis Siviglia e Newcastle.

L’erede di Iniesta

Il profilo è senza dubbio interessante, parliamo infatti di un giocatore dotato di una tecnica sopraffina. Lo spagnolo ha dimostrato di essere abile con entrambi i piedi e abbastanza veloce soprattutto negli spazi larghi. Grazie alla grande visione di gioco, è stato paragonato al connazionale Andrés Iniesta. Il suo ruolo naturale è centrocampista centrale ma può agire anche in fascia a sinistra. Secondo transfermarkt, noto sito di statistiche sportive, l’attuale valore di Ceballos è di 8 milioni, nel 2019 toccò il suo massimo valore con 45 milioni di euro. L’ipotesi Milan potrebbe offrire al giocatore l’opportunità di riscattarsi e tornare al massimo della forma e delle prestazioni.

