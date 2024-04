I rossoneri si preparano ad affrontare un ciclo che comprende 4 partite ravvicinate quasi tutte molto importanti.

Torna il doppio impegno dopo una settimana “libera”: il Milan giovedì ospiterà la Roma per l’andata dei quarti di finale di Europa League per poi andare domenica prossima a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo, l’altro giovedì c’è il ritorno di Europa League nella capitale ed infine il derby del 22 aprile che può regalare lo Scudetto all’Inter.

Ismael Bennacer

I ballottaggi

La Gazzetta dello Sport sostiene che Pioli ha diversi dubbi di formazione per la prima partita coi giallorossi: sono 4 i giocatori che si contendono 2 posti a centrocampo. Non fa parte di questi Ruben Loftus-Cheek visto che è considerato quasi stabilmente il trequartista del 4-2-3-1. Yunus Musah, Yacine Adli, Ismael Bennacer e Tijjani Reijnders probabilmente ruoteranno molto a fine stagione nel duo davanti alla difesa. Gli allenamenti di questa settimana dovrebbero dare un’indicazione su quale combinazione secondo lui sarà migliore contro la Roma, partita a cui assisterà anche il patron Gerry Cardinale. Di questi quattro centrocampisti, Reijnders è il giocatore con più probabilità di partire titolare; gli altri 3 lottano serratamente per il posto di fianco a lui con Musah leggermente più indietro nelle gerarchie rispetto a Bennacer ed Adli.

La probabile

Al di là del centrocampo la formazione titolare del Milan dovrebbe essere facile da prevedere. Quasi certa infatti la presenza del solito quartetto offensivo composto da Olivier Giroud, Christian Pulisic, Rafael Leao e Loftus-Cheek, dietro la difesa a quattro dovrebbe essere composta da Davide Calabria, Theo Hernandez, Matteo Gabbia con Simon Kjaer in vantaggio su Malick Thiaw; sempre ammesso che quest’ultimo riesca a recuperare dal problema al piede.

